أثار المذيع غاستون إيدول ذكريات حديثه الشهير مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يراه البعض الأغرب في تاريخ أسطورة الساحرة المستديرة.

وأجرى إيدول مقابلة مع ميسي عقب لقاء هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وفاجأ ميسي الجميع بنوبة غضب وانفعال شديد تجاه أحد لاعبي هولندا في أثناء إجرائه المقابلة، وقال له:" إلى ماذا تنظر أيها الغبي؟".

وقال إيدول عن هذه المقابلة:" شاهدها 40 مليون شخص، وما زالوا يذكرونني بها أينما تواجدت، سواء في المطار أو البقالة أو أي مكان".

وأضاف:" ربما هي لحظة أيقونية للتمرد، لهذا السبب أحببناها كشعب أرجنتيني بعد مباراة عصيبة".

وقدم إيدول اعترافاً مثيرًا بشأن هذه المقابلة، قائلاً:" بالطبع ندم ميسي لأنه يريد دائما أن يكون قدوة للأطفال."

وساهم ليونيل ميسي في تتويج منتخب الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة كأس العالم بعد نسختي 1978 و1986.

وحقق ميسي لقب كأس العالم للمرة الأولى في مشواره الكروي، ليضع حدًا للانتقادات التي طالته بعدم تحقيق إنجاز كبير يضاهي ما فعله الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

وفاز ميسي أخيرًا بلقب كوبا أمريكا 2024 مع المنتخب الأرجنتيني، للمرة الثانية على التوالي.

وغادر ميسي لقاء كولومبيا في الدور النهائي؛ بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحل القدم.