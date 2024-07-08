رسميًا: تياغو ألكانتارا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن تياغو ألكانتارا لاعب فريق ليفربول السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، عن عمر يناهز الـ 33 عامًا.

نادي ليفربول أعلن رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم، بعد نهاية عقده، أصبح بدون نادٍ منذ ذلك الحين.

واتخذ ألكانتارا قرارًا باعتزال كرة القدم، وسط تقارير تشير إلى إمكانية انضمامه إلى جهاز المدرب هانز فليك في صفوف برشلونة.

وكتب ألكانتارا عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" بيانًا أعلن من خلاله اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وقال ألكانتارا: "سأكون دائمًا على استعداد لرد ما حصلت عليه، أنا ممتن للوقت الذي استمتعت به".

وأضاف: "شكرًا لك، كرة القدم، ولكل من رافقني، جعل مني لاعبًا وشخصًا أفضل على طول الطريق، أراكم قريبًا، تياغو".

ولعب ألكانتارا مع ليفربول 4 أعوام، منذ انضمامه إلى قلعة أنفيلد من بايرن ميونيخ في عام 2020.

وانتقل اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.