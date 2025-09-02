أول رسالة من وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة في الأهلي المصري (فيديو)

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي المصري، إن المهمة صعبة بعد توليه هذا المنصب بقرار من إدارة القلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي، مساء الثلاثاء، تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة، وعماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأشار وليد صلاح عبر قناة "أون سبورت" إلى أن المسؤولية كبيرة وصعبة في قيادة الأهلي، موضحاً أنه لم ولن يتحدث في أي أمور مالية بعد تلقيه عرض الرحيل للقلعة الحمراء.

وقال:" أنا، حالياً، متواجد في الإمارات، وسأعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضي بعد عودتي للقاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل التنسيق حول بعض الأمور الخاصة بالفريق".

أخبار ذات علاقة غرفة ملابس مشتعلة.. أكبر 3 أزمات تواجه وليد صلاح الدين في الأهلي

وأضاف:" سأحاول رد الجميل للنادي الأهلي، وتقديم كل ما تعلمته من خبرات، حيث عملت كمدير للكرة بناديي الاتحاد وزد، وعضواً سابقاً بلجنة الكرة في القلعة الحمراء".

وأكد أنه يشكر إدارة نادي زد على الفترة التي قضاها لمدة 4 أعوام تقريباً، موضحاً أنه حقق الأهداف المطلوبة خلال تجربته مع زد وسط أجواء هادئة ومستقرة.

وتابع:" الأهلي كبير قارة أفريقيا، وأي شخص يتشرف بالانضمام إليه، والعمل في منظومته، وفخور بالعمل مع نادي زد الذي قدم تجربة ناجحة في الفترة الأخيرة".

أخبار ذات علاقة مورينيو يفضح أكبر "أكذوبة" حاصرت الأهلي المصري

وأشار إلى أن توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي كان حلماً له موضحاً أن هذا الحلم كان من الوارد تحقيقه قبل عدة سنوات، ولكنه واثق تماماً في النجاح داخل منظومة القلعة الحمراء.

ووجه وليد صلاح رسالة لجماهير الأهلي:" لا داعي لأي مخاوف، فلدينا رئيس نادٍ تاريخي بجانب لاعبين على أعلى مستوى، وهناك العديد من النجوم الكبار".

وأبدى نجم الأهلي الأسبق ثقته التامة في إمكانية تحقيق النجاح مع القلعة الحمراء، لأن الأجواء مهيئة لذلك، موضحاً أنه سيجهز تصوراً شاملاً وسيقدمه إلى محمد يوسف المدير الرياضي.