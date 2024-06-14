مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة النسخة 17 من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، ألمانيا 2024، والتي سيقص المنتخبان الألماني والأسكتلندي شريط افتتاحها بمواجهة تنطلق في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وفضلا عن ذلك تقام مباراتان من الدوري المصري ومثلهما في الجولة الختامية من الدوري المغربي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

كأس أمم أوروبا 2024:

ألمانيا ـ أسكتلندا ـ الساعة 10.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max