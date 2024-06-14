مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

منافسات يورو تنطلق في ملعب أليانز أرينا في ميونخ
منافسات يورو تنطلق في ملعب أليانز أرينا في ميونخمنصات التواصل

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يقص منتخبا ألمانيا واسكتلندا شريط افتتاح النسخة 17 من كأس أمم اوروبا

تنطلق مساء اليوم الجمعة النسخة 17 من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، ألمانيا 2024، والتي سيقص المنتخبان الألماني والأسكتلندي شريط افتتاحها بمواجهة تنطلق في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وفضلا عن ذلك تقام مباراتان من الدوري المصري ومثلهما في الجولة الختامية من الدوري المغربي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

كأس أمم أوروبا 2024:

ألمانيا ـ أسكتلندا ـ الساعة 10.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

الدوري المصري:

فاركو ـ الأهلي ـ الساعة 7.00 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

سيراميكا كليوباترا ـ الزمالك ـ الساعة 7.00 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

الدوري المغربي:

مولودية وجدة ـ الرجاء البيضاوي ـ الساعة 8.00 مساء ـ القناة الرياضية المغربية

الوداد البيضاوي ـ المغرب التطواني ـ الساعة 8.00 مساء ـ Al Aoula Inter HD

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كرة القدم
كأس أمم أوروبا 2024

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