كيف تنفذ احتفال رونالدو الشهير في لعبة EA FC 26؟

احتفال كريستيانو رونالدوالمصدر: لعبة EA
إرم نيوز
يحظى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بشعبية جارفة في عالم كرة القدم، خاصة أنه يعد نجماً نموذجياً في الإصرار والحفاظ على تألقه رغم بلوغه الأربعين عاماً.

ولفت رونالدو الأنظار بين متابعي لعبة EA FC 26 بعد أن تم إدراج أكثر من احتفال مميز للنجم البرتغالي القدير في هذه اللعبة التي تحظى بتفاعل كبير من جانب عشاق كرة القدم في مختلف الأعمار.

وقام مصممو اللعبة بمحاكاة الاحتفال الشهير لرونالدو "كالما" بعد تسجيل الأهداف، كما تم إدراج خيار للتنويع بين احتفالات النجم البرتغالي في هذه اللعبة.

ويمكن أداء احتفال كريستيانو رونالدو "كالما" في اللعبة الشهيرة عن طريق عدة خطوات باستخدام أزرار مختلفة.

الطريقة الأولى تتمثل في الاستمرار في الضغط على زر L1 والضغط مرتين على زر المثلث في الوقت ذاته.

وفي حال الرغبة في أداء الاحتفال على X BOX فيمكن بالضغط المستمر على زر LB بجانب الضغط مرتين على زر B.

 يشار إلى أن رونالدو احتفل لأول مرة بهذه الطريقة بعد أن سجل هدفاً بقميص ريال مدريد فريقه السابق في مرمى برشلونة في لقاء الكلاسيكو الشهير بالدوري الإسباني.

