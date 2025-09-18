مشاهدة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفاً على الإسماعيلي مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة للدوري المصري بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المصري بينما جمع الإسماعيلي 4 نقاط.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري.

التشكيل الرسمي

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي

الدقيقة 5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة خوان بيتزيرا.

الدقيقة 7: الهدف الأول لنادي الزمالك أحرزه عبدالله السعيد من ركلة جزاء.