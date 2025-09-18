ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

logo
رياضة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري
فريق الزمالكالمصدر: حساب نادي الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

يحل  الزمالك ضيفاً على الإسماعيلي مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة للدوري المصري بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المصري بينما جمع الإسماعيلي 4 نقاط.

أخبار ذات علاقة

تدريبات الإسماعيلي

4 أمور ترعب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

 ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري.

التشكيل الرسمي

أخبار ذات علاقة

جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك مع يانيك فيريرا المدير الفني

صدمة.. جون إدوارد يهدد مجلس إدارة الزمالك بالرحيل

  مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي

 

الدقيقة 5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة خوان بيتزيرا.

الدقيقة 7: الهدف الأول لنادي الزمالك أحرزه عبدالله السعيد من ركلة جزاء.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC