موعد التمرين غلط.. سيد عبد الحفيظ يصدم ريبيرو بأسباب سقوط الأهلي (فيديو)

وجَّه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي المصري، انتقادات لاذعة إلى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، متحدثًا عن أمر يحدث في التدريبات يراه خاطئًا ويجب تعديله.

وكان الأهلي تعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكلٍّ منهما، في افتتاحية مشوار الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "ما زال الوقت مبكرًا للحُكم على نتائج الأهلي، وطبعًا الإمكانيات والقدرات كانت في صالح المدرب وليست ضده ولذلك الأداء لم يكن مقنعًا لنا، ونحن نتحدث عن بداية الدوري، ولكنّ هناك نقاطًا نقف عندها، أوّلًا نعرف النادي الذي نمثله والضغوط التي نتعرض لها".

وأضاف: "أيضًا توقيت المِران الساعة العاشرة صباحًا صعبٌ للغاية من حيث الحرارة وغيرها، يمكن أن يكون بعيدًا عن مصر فهو أمر جيد ولكن في بلدنا في ظل الأجواء الحارة الحالية صعب جدًّا، ممكن يقام هذا في الشتاء ولكن في الصيف صعب، المران في الـ10 صباحًا يعني أن تجمع الفريق سيكون في الثامنة والنصف صباحًا بمعنى أن اللاعب يجب أن يستيقظ الساعة السابعة صباحًا وبالتالي ينام قبل الثانية عشرة مساء وهو شيء في منتهى الصعوبة للجيل الحالي الذي يتعرض للسوشال ميديا وضغوطها".

وأوضح أن الفريق أيضًا يخوض مبارياته في التاسعة مساء وهو الوقت الذي من المفترض أن يهيئ المخ عضلات الجسم نحو الاسترخاء للتعود على النوم بشكل يومي.

وأوضح: "هناك أمور أيضًا في الملعب والإسراع في التغييرات، ولاعب مثل أليو ديانج لا يمكن إجلاسه بديلًا أو مقارنته بأي أحد".

وشدد على أن الفريق الأحمر لم يخض أي مباراة ودية قوية استعدادًا للموسم الجديد، وكلها مواجهات لم تكن بالمستوى المأمول، ولكن التعادل مع مودرن سبورت ليس نهاية المطاف والفريق قادر على العودة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة فاركو، مساء الجمعة المقبل، بإستاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، الذي يقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.