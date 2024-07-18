كشفت أخصائية في علم النفس الرياضي أن أسبابا عدة تقف وراء تغيير نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح تسريحة شعره وظهوره بقصة شعر قصيرة خلال صائفة 2024.

وقالت زينب آثا في تصريحات نقلها موقع "ذا أتلتيك إن تصرف محمد صلاح يحمل في طياته بحثا عن الاحترام وتعزيز الثقة بالنفس وفق قولها.

وظهر صلاح خلال شهر يونيو الماضي بتسريحة جديدة حيث حلق شعره للمرة الأولى منذ سنوات، كما ظهر في بداية تدريباته مع ليفربول استعدادا للموسم الجديد، بقصة شعر قصيرة ما بدا أمرا غريبا وغير معهود لمتابعيه، الذين رجحوا أن نجم الدوري الإنجليزي سيخضع لعملية زراعة شعر.

وتخلى النجم المصري عن شعره الكثيف، كما نشر عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر العديد من الصور في "لوك جديد" وهو ما بدا أنه يعكس شعورا بالرغبة في تعزيز الاحترام والثقة بالنفس بحسب تحليل عالمة النفس الرياضي زينب آثا.

وترى عالمة النفس الرياضي في جامعة "شيفيلد هالام" البريطانية أن الأبحاث كشفت أن احترام الذات والمظهر العام له دور إيجابي في التأثير على أداء الرياضيين.



وأضافت: "تصفيف الشعر بطريقة مختلفة يعني أن اللاعب منفتح لخوض مرحلة جديدة، وهذا قد يرفع من معنوياته ويجعله يقدم أفضل ما لديه.

وشهد الموسم الماضي أداء متواضعا لصلاح بعدما فقد فريقه ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي وأنهى السباق في المركز الثالث بينما خرج من سباق الدوري الأوروبي أمام أتلانتا الإيطالي.