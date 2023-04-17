ثقة الشقيقين غليزر تزداد للبقاء كملاك لمانشستر يونايتد

كشفت شبكة ESPN أن جويل وأفرام غليزر واثقان بشكل متزايد من تأمين الاستثمار الخارجي الذي سيمكنهما من البقاء كمالكين لمانشستر يونايتد وربما مضاعفة قيمة النادي على مدار الـ10 سنوات المقبلة.

كانت عائلة غليزر التي تمتلك مانشستر يونايتد منذ عام 2005 قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تدرس "جميع البدائل الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أوالبيع، أو المعاملات الأخرى"؛ من أجل توفير الأموال المطلوبة لتطوير الفريق، وملاعب التدريب وأرض واستاد أولد ترافورد.

وتم بالفعل استبعاد ملعب أولد ترافورد كملعب محتمل للملف المشترك بين بريطانيا وأيرلندا لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2028 على الرغم من كونه أكبر ملعب للأندية في بريطانيا، في إشارة إلى حاجته إلى التطوير.