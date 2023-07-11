الأهلي السعودي يُغري بوغبا.. ويوفنتوس لا يُمانع
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النادي الأهلي السعودي قدَّم عرضًا ضخمًا، للحصول على خدمات الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، لارتداء قميص الفريق خلال الموسم المقبل.
بوغبا كان عاد إلى يوفنتوس مجانًا في صيف العام الماضي، بعد 6 سنوات قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ونشرت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية تقريرًا قالت فيه إن الأهلي السعودي قدَّم عرضًا ماليًّا ضخمًا للتعاقد مع بوغبا صاحب الـ30 عامًا.
وأضاف: "إدارة الأهلي قدَّمت عرضًا شفهيًّا لوكيل بوغبا، وعرضت عليه عقدًا بـ100 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت: "اللاعب حاليًّا غير مقتنع بفكرة ترك يوفنتوس وكرة القدم الأوروبية، ولكن إدارة الأهلي تحاول إقناعه بأنه سيكون بجوار مكة وهي المدينة التي زارها بوغبا بضع مرات لأداء فريضة الحج، والعمرة، ويشعر فيها بالطمأنينة".
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن نادي يوفنتوس لا يمانع رحيله إذا رغب بذلك وسيطلب من الأهلي مبلغ 10 ملايين يورو".
وعانى بوغبا من الإصابات خلال الموسم الماضي، واكتفى بالمشاركة في 161 دقيقة فقط خلال 10 مباريات، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل.
يذكر أن الأهلي السعودي قد أبرم صفقات قوية خلال الصيف الجاري، بعد صعوده مر ة أخرى إلى دوري روشن السعودي، بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو.
الأهلي أعلن ضم فيرمينو بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
وتعاقد الأهلي أيضًا مع الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.