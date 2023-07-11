الأهلي السعودي يُغري بوغبا.. ويوفنتوس لا يُمانع

بوغبا كان عاد إلى يوفنتوس مجانًا في صيف العام الماضي، بعد 6 سنوات قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية تقريرًا قالت فيه إن الأهلي السعودي قدَّم عرضًا ماليًّا ضخمًا للتعاقد مع بوغبا صاحب الـ30 عامًا.

وأضاف: "إدارة الأهلي قدَّمت عرضًا شفهيًّا لوكيل بوغبا، وعرضت عليه عقدًا بـ100 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت: "اللاعب حاليًّا غير مقتنع بفكرة ترك يوفنتوس وكرة القدم الأوروبية، ولكن إدارة الأهلي تحاول إقناعه بأنه سيكون بجوار مكة وهي المدينة التي زارها بوغبا بضع مرات لأداء فريضة الحج، والعمرة، ويشعر فيها بالطمأنينة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن نادي يوفنتوس لا يمانع رحيله إذا رغب بذلك وسيطلب من الأهلي مبلغ 10 ملايين يورو".