النصر أرعب الجميع.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد خماسية التعاون (فيديو)

حقق النصر فوزاً ساحقاً على التعاون بخمسة أهداف نظيفة، في افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين؛ ما دفع الإعلامي وليد الفراج إلى وصف البداية بأنها "مرعبة للجميع".

وسجل البرتغالي جواو فيليكس "هاتريك" في شباك التعاون، بينما سجل الفرنسي كينغسلي كومان هدف رائع.

وافتتح الأسطورة كريستيانو رونالدو "عداد الأهداف" الخاص به هذا الموسم من ركلة جزاء.

تعليق ناري من وليد الفراج

عقب المباراة، علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" قائلاً: "بداية النصر مُحترمة ومرعبة لكل الفرق.

وتابع: "من يريد منافسة النصر على الصدارة، فعليه أن يفوز 6-صفر".

وأضاف الفراج: "بداية مثالية للنصر خارج ملعبه.. ستجعل الجميع مرعوبا"، مشيراً إلى القوة الهائلة التي ظهر بها الفريق.

كما أثنى الإعلامي السعودي على جميع لاعبي الفريق، مع تركيز خاص على البرتغالي جواو فيليكس، بعد أدائه الاستثنائي وتسجيله ثلاثة أهداف في أول مباراة رسمية له مع النصر في الدوري.