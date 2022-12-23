تأكد إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر بالرباط الصليبي مجددا
أثبتت فحوصات الأشعة إصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي مجددا بعد سقوطه في تدريبات الفريق اليوم الجمعة متأثرا بآلام قوية في ركبته.
وأكد مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي لشبكة "إرم نيوز" أن الأشعة أكدت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي ولكن اللاعب مازال ركبته متورمة وهو ما يجعل تحديد موقف اللاعب صعبا.
واضطر الجهاز الطبي لخضوع اللاعب لأشعة جديدة والتي أكدت وجود قطع في الرباط الصليبي وسيتم إرسال الأشعة والفحوصات الطبية للخبير النمساوي الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب قبل عدة أشهر.
وسبق أن تعرض أكرم توفيق، 25 عاما، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيجيريا في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون.
وابتعد أكرم توفيق عن المستطيل الأخضر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغاب لفترة وصلت إلى 8 أشهر كاملة قبل عودته للملاعب مرة أخرى مع بداية الموسم الحالي.
وحجز أكرم توفيق مقعده في تشكيلة الأهلي في مركز الظهير الأيمن منذ أن لعب أساسيا في لقاء الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال نسخة الموسم قبل الماضي.
وانضم أكرم توفيق للأهلي قادماً من إنبي في صيف 2016، ولعب على سبيل الإعارة في صفوف نادي الجونة قبل عودته للفريق الأحمر مرة أخرى.