تأكد إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر بالرباط الصليبي مجددا

أثبتت فحوصات الأشعة إصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي مجددا بعد سقوطه في تدريبات الفريق اليوم الجمعة متأثرا بآلام قوية في ركبته.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي لشبكة "إرم نيوز" أن الأشعة أكدت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي ولكن اللاعب مازال ركبته متورمة وهو ما يجعل تحديد موقف اللاعب صعبا.