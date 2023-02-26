مباراة الهلال والدحيل: 3 أهداف تاريخية للزعيم في أول 15 دقيقة (فيديو)
شهدت مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لحظات تاريخية، بتسجيل "الزعيم" لثلاثة أهداف خلال أول ربع ساعة من بداية اللقاء، في شباك الفريق القطري.
ويستضيف ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع، مساء اليوم الأحد، الهلال السعودي ومنافسه الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
افتتح النيجيري أوديون إيغالو أهداف الهلال في الدقيقة الثانية من بداية المباراة برأسية.
وعزز إيغالو تقدم الهلال بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 10 بمهارة فردية رائعة، بعد استلامه بينية سحرية من زميله ميشيل، وراوغ حارس الدحيل وأودع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 14 عزز موسى ماريغا تقدم الهلال بالهدف الثالث بعد متابعته لعرضية سالم الدوسري، مسددًا في الشباك القطرية.
وفاز الهلال بلقب دوري الأبطال 4 مرات، بينما لم يفز الدحيل باللقب أي مرة.
ويدور صراع أرجنتيني خالص خارج الخطوط بين رامون دياز مدرب الهلال، ومواطنه هيرنان كريسبو مدرب الدحيل.
وتدرب كريسبو تحت قيادة رامون دياز في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق هذا الثنائي لقب كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عام 1996.
وسجل الدحيل 20 هدفًا واستقبل 11 هدفًا، ويعد هداف الفريق بالبطولة اللاعب إيدميلسون جونيور وهو هداف البطولة حتى الآن برصيد 8 أهداف.
بينما أحرز الهلال حامل اللقب 15 هدفًا واستقبل 6 أهداف، ويعد هداف الفريق بدوري الأبطال أوديون إيغالو برصيد 3 أهداف.