مباراة الهلال والدحيل: 3 أهداف تاريخية للزعيم في أول 15 دقيقة (فيديو)

ويستضيف ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع، مساء اليوم الأحد، الهلال السعودي ومنافسه الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

افتتح النيجيري أوديون إيغالو أهداف الهلال في الدقيقة الثانية من بداية المباراة برأسية.

وعزز إيغالو تقدم الهلال بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 10 بمهارة فردية رائعة، بعد استلامه بينية سحرية من زميله ميشيل، وراوغ حارس الدحيل وأودع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 14 عزز موسى ماريغا تقدم الهلال بالهدف الثالث بعد متابعته لعرضية سالم الدوسري، مسددًا في الشباك القطرية.