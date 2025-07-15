بالدرجات.. 3 لاعبين من الهلال ضمن أفضل 10 نجوم في كأس العالم للأندية

كشفت منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي اختتمت الأحد الماضي في نيويورك عن تعزيز مكانة نادي الهلال السعودي بين أقوى الأندية على الصعيد العالمي وذلك باختيار عدد من نجوم الفريق ضمن قائمة أفضل اللاعبين.

وبلغ الهلال، الذي أوقعته القرعة ضمن مجموعة صعبة تصدرها ريال مدريد، الدور ربع النهائي بعد مشوار مذهل قبل أن تتوقف مسيرته أمام فلومينينسي البرازيلي بالخسارة (2 ـ 1) في مباراة صاخبة بالجدل حول أداء الحكام.

ونجح رفاق ياسين بونو في تحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل آخر نسخة من المونديال (4 ـ 3) في دور الستة عشر وهو الانتصار الذي كان بمثابة المنعطف الحاسم في مكانة الهلال ونجومه في المونديال.

واختارت منصة "سوفا سكور" (SofaScore) المتخصصة في تقييم اللاعبين وتقديم الإحصائيات العلمية الدقيقة للأداء قائمة من 10 لاعبين اعتبرت أنهم الأفضل أداء في البطولة.

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وضمت قائمة "التوب 10" (TOP10) لنجوم كأس العالم للأندية 3 لاعبين من نادي الهلال السعودي، الفريق الأكثر تمثيلا باللاعبين في القائمة وهو أيضا النادي العربي الوحيد فيها.

وحل ياسين بونو حارس مرمى الهلال في المركز الثاني لترتيب أفضل 10 نجوم في كأس العالم للأندية 2025، ولم يتفوق عليه إلا النجم الإنجليزي لتشيلسي كول بالمر، أفضل لاعب في البطولة.

وحصل بونو على تقييم 7.84 /10 بفارق ضئيل جدا عن بالمر الذي حصل على 7.88 /10 من قبل منصة "سوفا سكور" المتخصصة.

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وبجانب بونو، حل لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز في المركز السادس لأفضل نجوم مونديال الأندية 2025، بتقييم 7.68 في حين جاء المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في المركز التاسع (7.58).

وتصدر كول بالمر، صاحب الثنائية في نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان في المركز الأول كأفضل لاعب في المونديال، وحل نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا البرتغالي وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ وفيتينيا نجم خط وسط باريس سان جيرمان على التوالي في المراكز الثالث والرابع والخامس.

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وحصل جون أرياس نجم فلومينينسي على المركز السابع وبيدرو نيتو لاعب وسط تشيلسي على المركز الثامن، في حين حل المغربي أشرف حكيمي عاشرا ليكون بجانب مواطنه ياسين بونو اللاعبين العربيين فقط في قائمة أفضل 10 نجوم في البطولة.

وكان تشيلسي أحرز اللقب الأحد في ملعب ميتلاف في نيوجيرسي بعد فوز ساحق على باريس سان جيرمان (3 ـ 0) في مباراة حضرها 81 ألف متفرج.