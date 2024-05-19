موقف غريب يفاجئ لاعبات برشلونة (فيديو)

تعرض فريق برشلونة للسيدات لموقف غريب بعد التتويج بلقب كأس ملكة إسبانيا مساء السبت عقب الفوز على ريال سوسييداد بنتيجة 8-0.

وتألقت لاعبات برشلونة بفوز ساحق على حساب ريال سوسييداد ، وسجل الأهداف كلاً من ماريونا كالدينتي، كارولين هانسن، وأونا باتل (هدفين لكل لاعبة) بجانب كلاوديا بينا، وسلمى بارالويلو.

وجمع فريق برشلونة للسيدات بين الثنائية بعدما حقق في وقت سابق لقب الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه ريال مدريد.

ويخوض برشلونة يوم السبت المقبل مواجهة مرتقبة ضد ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.