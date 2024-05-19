موقف غريب يفاجئ لاعبات برشلونة (فيديو)
تعرض فريق برشلونة للسيدات لموقف غريب بعد التتويج بلقب كأس ملكة إسبانيا مساء السبت عقب الفوز على ريال سوسييداد بنتيجة 8-0.
وتألقت لاعبات برشلونة بفوز ساحق على حساب ريال سوسييداد ، وسجل الأهداف كلاً من ماريونا كالدينتي، كارولين هانسن، وأونا باتل (هدفين لكل لاعبة) بجانب كلاوديا بينا، وسلمى بارالويلو.
وجمع فريق برشلونة للسيدات بين الثنائية بعدما حقق في وقت سابق لقب الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه ريال مدريد.
ويخوض برشلونة يوم السبت المقبل مواجهة مرتقبة ضد ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتصدر المشهد عقب اللقاء موقف غريب بطله مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم أثناء مراسم التتويج.
فوجئ المتابعون بتسليم لاعبات برشلونة ميداليات المركز الأول في بطولة الكأس في حقائب وعدم صعودهن لمنصة تتويج أو مصافحة مسؤولي الاتحاد.
وظهرت لاعبات برشلونة في مقطع فيديو أذاعته صحيفة (موندو ديبورتيفو) في حالة دهشة من موقف الاتحاد الإسباني.
وأكد مصدر بالاتحاد الإسباني للصحيفة ذاتها أن ما حدث يعد متوافقًا مع نفس البروتوكول الذي يقوم به الاتحاد في نهائي كأس الملك للرجال.
ويواجه مسؤولو الاتحاد الإسباني عاصفة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الموقف الذي انتشر بصورة كبيرة بين جماهير برشلونة.