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رياضة

مشاهد صادمة تظهر التنظيم السيء لنهائي كوبا أمريكا (فيديو)

مشاهد صادمة تظهر التنظيم السيء لنهائي كوبا أمريكا (فيديو)
أحداث نهائي كوبا أمريكاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 2:02 ص

عاشت جماهير الساحرة المستديرة أحداثًا مؤسفة قبل انطلاق لقاء الأرجنتين وكولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتأخر انطلاق لقاء الأرجنتين وكولومبيا لأكثر من 80 دقيقة كاملة؛ بسبب مشاكل تنظيمية كبيرة في المباراة النهائية.

ونشبت الأزمة بعد تسلل مشجعين لا يحملون تذاكر المباراة إلى مدرجات ملعب "هارد روك" ما أسفر عن وجود العديد من الجماهير خارج الملعب وهو يحملون تذاكر حضور اللقاء.

وظهرت عدة مشاهد صادمة تظهر التنظيم السئ للمباراة النهائية في ظل تدافع جماهيري خارج محيط الملعب واشتباكات عنيفة مع الأمن.

وظهر بعض مشجعي كولومبيا، وهو يتسللون عبر منفذ داخل الملعب كما حدثت مشادات بين رجال الأمن ومشجعي المنتخبين.

واضطرت إدارة ملعب "هارد روك" لإصدار بيان رسمي توضيحي لكل التفاصيل الخاصة بعملية بيع التذاكر وإعلان تأجيل اللقاء إلى حين التزام المشجعين وخروج العناصر المتسللة بدون تذاكر خارج الملعب خوفًا من أي أحداث شغب.

وتأخر دخول عائلات لاعبي الأرجنتين إلى الملعب بجانب تواجدهم في مناطق قريبة من مدرجات كولومبيا وهو ما ينذر بأزمة حادة تشبه ما حدث عقب لقاء أوروغواي وكولومبيا في نصف النهائي.

ودارت اشتباكات بعد تلك المواجهة؛ بسبب تدافع جماهير كولومبيا نحو عائلات لاعبي أوروغواي ما جعل اللاعبين يتجهون إلى المدرجات لحماية عائلاتهم من الفوضى الجماهيرية.

ووجه مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي انتقادات عنيفة للجنة المنظمة للبطولة مؤكدًا أن ما حدث في مباراة كولومبيا أمر لا يليق بتاريخ كوبا أمريكا.

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