في السعودية لا يوجد كحول أو حياة ليلية.. تصريح ناري من جيسوس عن جواو فيليكس

أطلق البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، تصريحًا ناريًا عن مواطنه جواو فيليكس، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

وتعاقد النصر مع فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب فيليكس، صاحب الـ25 عاماً، مع عدة أندية خلال مسيرته؛ على رأسها بنفيكا البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وميلان الإيطالي.

ويخوض فيليكس حالياً معسكراً تدريبياً في البرتغال رفقة فريقه النصر، وساهم في فوز فريقه على ريو آفي البرتغالي بنتيجة 4-0، أمس الخميس.

وقال جيسوس في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية إن فيليكس اتخذ القرار الصحيح بالرحيل إلى النصر السعودي.

وأضاف: "في السعودية لا يوجد كحول أو حياة ليلية؛ وبالتالي، لن يكون هناك أي عوامل تؤثر على تركيز فيليكس، ويجب أن يلعب ويعود إلى مستواه بقوة".

وتابع: "مع النصر سيلعب ويستريح ويقضي الوقت مع الأصدقاء والعائلة. أنا أراقبه في التدريبات، ونحن جميعاً لدينا فكرة عن قدراته".

وأتم قائلاً: "أنا متحمس لتغيير طريقة تفكيره في كرة القدم؛ مستواه الحالي أقل بكثير مما يمكن أن يقدمه، وأرى أن لديه الموهبة ليصبح أفضل".

وسجّل فيليكس 3 أهداف فقط خلال 21 مباراة بقميص ميلان الإيطالي، كما أحرز 11 هدفاً في 40 مباراة مع تشيلسي.