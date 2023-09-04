لامين يامال: كنت دائما واضحا برغبتي في اللعب لمنتخب إسبانيا (فيديو)

وأوضح يامال: "بعد استدعائي اتصلت بوالدتي، طلبت مني أن أكون حذرًا، هذا يخيفها قليلا، لكن بعد 30 ثانية اختفى هذا الخوف وهي فخورة جدًا بي".

وشارك يامال بديلًا في أول مباراتين لبرشلونة في الليغا قبل أن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام فياريال في الجولة الثالثة وحصل على جائزة رجل المباراة، ثم شارك أساسيا أمام أوساسونا في الجولة الرابعة أمس الأحد.

وأتم: "منذ أن كنت شابًا لعبت ضد لاعبين كبار جدًا، وهي تطلب مني أن أكون حذرًا بشأن التدخلات وأشياء من هذا القبيل، لكني أطلب منها أن تكون هادئة وتثق بي".

وواصل يامال: "إنه أمر لا يصدق أن أتمكن من عيش هذا، أريد أن أستمتع به على أكمل وجه، أنا هادئ، لقد اعتدت بالفعل على هذا في برشلونة لذلك دعونا نرى كيف ستسير الأمور هنا".

وختم: "يوجد عدة لاعبين رائعين هنا لكن أنا معجب بماركو أسينسيو منذ أن بدأ مع المنتخب".

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن يامال شارك في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، و10 مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا، و4 مباريات مع منتخب تحت 16 عامًا، و6 مباريات مع منتخب تحت 15 عامًا، وسجل فيها جميعًا 13 هدفًا.