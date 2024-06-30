تطورات إيجابية في مفاوضات الأهلي السعودي مع أوسيمين
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطورات إيجابية في مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي.
ويعد أوسيمين أحد أبرز أهداف الأهلي السعودي في سوق الانتقالات؛ إذ يتطلع "الراقي" لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.
ونشرت صحيفة (Repubblica) الإيطالية تقريرًا، اليوم الأحد، قالت فيه إن النادي الأهلي السعودي وافق على المطالب المادية لرئيس نادي نابولي أوريلو دي لاورينتيس.
وأوضحت: "إدارة الفريق السعودي وافقت على تفعيل الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع الأهلي، والمقدر بـ 130 مليون يورو".
واختتمت: "من المنتظر أن يجتمع أوسيمين بإدارة نابولي خلال الأسبوع المقبل؛ لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل".
وتُثار تكهنات بشأن مستقبل أوسيمين، إذ ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ في إنجلترا وفرنسا والسعودية.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي 130 مليون يورو، علمًا أن العقد ينتهي بينهما في يونيو 2026.
يذكر أن أوسيمين هو ثالث هدّافي الموسم الماضي بالدوري الإيطالي برصيد 15 هدفًا، إذ لم يسبقه سوى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان (24 هدفًا)، ودوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس (16 هدفًا).