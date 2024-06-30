تطورات إيجابية في مفاوضات الأهلي السعودي مع أوسيمين

ويعد أوسيمين أحد أبرز أهداف الأهلي السعودي في سوق الانتقالات؛ إذ يتطلع "الراقي" لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.

ونشرت صحيفة (Repubblica) الإيطالية تقريرًا، اليوم الأحد، قالت فيه إن النادي الأهلي السعودي وافق على المطالب المادية لرئيس نادي نابولي أوريلو دي لاورينتيس.

وأوضحت: "إدارة الفريق السعودي وافقت على تفعيل الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع الأهلي، والمقدر بـ 130 مليون يورو".

واختتمت: "من المنتظر أن يجتمع أوسيمين بإدارة نابولي خلال الأسبوع المقبل؛ لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل".