مستحيلة وصعبة وكوبري.. 3 طرق لانتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

لا تتوقف التكهنات حول مستقبل أحمد عبد القادر، جناح الأهلي العائد من الإعارة في نادي قطر، خاصة بعد دخوله في دائرة الاهتمام الزملكاوي، وتصاعد الأحاديث عن مفاوضات سرية بين اللاعب وإدارة الزمالك.

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وانتهت إعارة أحمد عبد القادر من نادي قطر الرياضي مطلع يونيو الماضي، ليعود إلى قائمة الأهلي وسط غموض حول مصيره داخل الفريق الأحمر بعد تراجع المشاركة وكثرة المنافسين في مركزه.

وفي ظل هذا الغموض، أفادت تقارير أن اللاعب دخل في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي الزمالك*خلال الأسابيع الأخيرة، واجتمع بأكثر من مسؤول في القلعة البيضاء، وأبدى استعداداً للانتقال حال خروجه من الأهلي.

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في المقابل، الأهلي يرغب في بيع اللاعب واستغلال قيمته التسويقية، إذ تلقى النادي عرضاً رسمياً من نادي الحزم السعودي بقيمة تقارب 1.1 مليون دولار.

لكن الصفقة تعثرت بسبب خلافات بين اللاعب والنادي السعودي حول مدة العقد وبعض البنود المالية، إضافة إلى رغبة اللاعب في البقاء بالدوري المصري أو الذهاب لنادٍ يمنحه فرصة العودة بعد عام.

ولا سبيل أمام الزمالك إلا 3 طرق حال إصراره على التوقيع مع أحد عبد القادر.

1/ الانتقال المباشر من الأهلي إلى الزمالك "مستحيل"

لا توجد سابقة حديثة لانتقال لاعب بين الأهلي والزمالك بشكل مباشر؛ إذ ترفض إدارة الأهلي تماماً فكرة البيع المباشر للمنافس التقليدي.

وهذا الرفض التام يأتي بصرف النظر عن العرض المالي، التزاماً بعرف غير مكتوب وسياسة النادي.

2/ انتقال اللاعب للزمالك بعد فسخ عقده "صعب"

ينتظر الزمالك أن يصبح اللاعب حراً بعد انتهاء عقده (يتبقى عام واحد)، أو يحصل اللاعب على استغنائه.

وتعتبر هذه الخطوة عملية معقدة لأن الأهلي يسعى للاستفادة مالياً وعدم خسارته مجاناً، ويملك حق التمديد أو استمراره بالقائمة

3/ انتقاله عبر "الكوبري"

الحل الأكثر واقعية، ينتقل عبد القادر إلى نادٍ عربي أو محلي (مثل الحزم أو فريق محلي)، ثم يعود لنادي الزمالك بعد موسم.

وهذا سيناريو شائع في صفقات مشابهة سابقة بالدوري المصري. ولكن الفكرة ستظل محل شك، خاصة وأن الأهلي لا يمانع بيع اللاعب خارجياً أو إعارته لأي نادٍ غير الزمالك أو بيراميدز، مع اشتراط وضع بنود تمنع عودته السريعة للدوري المصري إلا بموافقته أو مقابل مالي.