تأثير جون إدوارد.. كم كسب الزمالك من صفقته التبادلية الكبرى مع البنك الأهلي؟

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي بإبرام صفقة تبادلية مع نادي البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق منافسات الدوري المصري.

وتقضي الصفقة التبادلية بانتقال مصطفى شلبي جناح أيسر الزمالك إلى البنك الأهلي بجانب رحيل اللاعب سيد عبد الله الملقب بـ"نيمار" إلى الفريق ذاته.

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ووافق البنك الأهلي على رحيل لاعب خط الوسط أحمد ربيع إلى الزمالك في الموسم الجديد.

وطلب جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك التفاوض على كل صفقة على حدة من أجل تحديد قيمتها وهو ما ساعد في معادلة مالية متوازنة للفريق الأبيض أدت لتحقيق مكاسب مادية.

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وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" إن مصطفى شلبي انتقل إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه مصري، كما أن سيد نيمار رحل للفريق ذاته مقابل 25 مليون جنيه.

وأوضح أن الزمالك دفع 35 مليون جنيه مصري لشراء عقد أحمد ربيع لاعب خط الوسط.

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وأشار إلى أن الزمالك ربح 25 مليون جنيه مصري من عائد هذه الصفقة التبادلية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه بضم الفلسطيني آدم كايد جناح بريدا الهولندي، والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي، والحارس المهدي سليمان قادماً من الاتحاد السكندري، بجانب ثنائي فاركو عمرو ناصر، وأحمد شريف.