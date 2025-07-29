أول ردّ فعل من مودريتش بعد منح ريال مدريد رسميا الرقم 10 لمبابي (صورة)

تفاعل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي رحل منذ أيام قليلة عن ريال مدريد، بشكل مثير للإعجاب مع حصول الفرنسي كيليان مبابي على القميص رقم 10 للنادي الملكي في الموسم المقبل.

وكان لوكا مودريتش (39 عاما)، الذي انتقل إلى آي سي ميلان الإيطالي بعد ما يقرب من 13 عاما في ملعب سانتياغو بيرنابيو، واحدا من أساطير ريال مدريد الذين نالوا شرف حمل الرقم 10 قبل أن يحصل عليه مبابي بشكل رسمي الثلاثاء وفق ما أعلنه النادي.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة لقميص الفريق حاملا للرقم 10 مع اسم مبابي (MBAPPE)، مؤكدا المعلومات التي تم الترويج لها منذ أيام في وسائل الإعلام.

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وبعد ساعات من الإعلان رسميا عن حصول مبابي على القميص رقم 10 في موسم 2025 ـ 2026، هنّأ لوكا مودريتش زميله السابق بالهدية القيمة التي تكتسب قيمتها المعنوية من كون ذلك الرقم يليق بأساطير كرة القدم، وحمله الكثير من النجوم في الفريق الملكي.

وردّ لوكا مودريتش على منشور مبابي بنشر صورته بالقميص رقم 10، بعلامة الشعلة في إشارة إلى أن النجم الفرنسي سيزداد توهجا بالرقم الجديد.

واتخذت إدارة ريال مدريد قرارا بكون كيليان مبابي هو الذي سيحمل الرقم 10 الجديد لريال مدريد وهو اختيار اتخذته إدارة النادي لأغراض تسويقية وفق ما أكدته تقارير قريبة من النادي.

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وأبدى النجم الكرواتي سعادته بشكل خاص برؤية المهاجم الذي كان زميله في الفريق لمدة موسم يستعيد رقمه الذي كان حمله طيلة عدة مواسم.

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يشار إلى أن كيليان مبابي حرص بدوره على توجيه رسالة وداع مؤثرة للوكا مودريتش عندما خاض الأخير آخر مباراة له في ملعب بيرنابيو أمام ريال سوسيداد في مايو الماضي.

وقال مبابي عبر حساباته على منصات التواصل: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أتمكن من اللعب ومشاركة غرفة تبديل الملابس معك هذا الموسم.

لقد رأيت عن قرب ما تعنيه العظمة حقًا".

وأضاف: "قبل أن تكون أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، فأنت شخص رائع، لقد كتبت تاريخ أفضل نادٍ في العالم لأكثر من عقد من الزمان وفزت بكل شيء، لكنك اكتسبت شيئًا لا يقدر بثمن: احترام وإعجاب العالم أجمع".

وفي مغامرته المقبلة مع ميلان الإيطالي سيلعب النجم الكرواتي بالقميص رقم 14.