كريستيانو رونالدو يتصدر.. أبرز هدافي دوري أبطال أوروبا "في موسم واحد"

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وسط استمرار الحديث عن كريستيانو رونالدو، الذي لا يشارك في البطولة بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة ترتيب الهدافين عبر تاريخ البطولة في موسم واحد، بفارق واضح عن جميع منافسيه.

رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، نجح في موسم 2013/2014 في تسجيل 17 هدفًا خلال 11 مباراة فقط، ليقود ريال مدريد نحو لقب طال انتظاره منذ أكثر من عقد.

النجم البرتغالي يملك أيضًا موسمين آخرين بين الأكثر غزارة تهديفيًا، بعدما سجل 16 هدفًا في نسخة 2015/2016 و15 هدفًا في نسخة 2017/2018.

أبرز قائمة هدافي البطولة في موسم واحد

* البولندي روبرت ليفاندوفسكي يأتي في المركز الثاني بعد أن أحرز 15 هدفًا مع بايرن ميونيخ في موسم 2019/2020، وهو نفس العدد الذي حققه الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد في موسم 2021/2022.

* الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل 14 هدفًا بقميص برشلونة في موسم 2011/2012، ضمن عام تاريخي وصل فيه إلى 73 هدفًا بجميع البطولات.

* البرازيلي رافينيا وسيرهو غيراسي دخلا القائمة مؤخرًا برصيد 13 هدفًا لكل منهما في نسخة 2024/2025، بعدما أسهما في وصول برشلونة وبروسيا دورتموند إلى الأدوار المتقدمة.

* من بين الأسماء البارزة أيضًا الهولندي رود فان نيستلروي (12 هدفًا في موسم 2002/2003)، الألماني ماريو غوميز (12 هدفًا في 2011/2012)، والنرويجي إرلينغ هالاند (12 هدفًا في 2022/2023).

ورغم محاولات كبار النجوم، فإن رقم رونالدو القياسي (17 هدفًا في موسم واحد) ما زال بعيد المنال منذ أكثر من عقد، ليؤكد مرة أخرى هيمنته على أرقام البطولة الأغلى في القارة الأوروبية.