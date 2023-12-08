هل ينجح رافينيا بالعودة للتشكيلة الأساسية في برشلونة؟
قالت صحيفة "ماركا" إن البرازيلي رافينيا يمر بموسم لم يثبت فيه نفسه بعد في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، لكن يبدو أن الأمور قد تغيرت أخيرًا.
ويحاول رافينيا للمرة الثالثة أن يُظهر لتشافي أن لديه مكانًا في التشكيلة الأساسية، وفي المباراتين الأخيرتين كان له دور قيادي، وأمام جيرونا يمكنه أن يجمع 3 مباريات في التشكيلة الأساسية هذا الموسم للمرة الأولى.
وبعد رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي في السوق الصيفي الماضي كان يعتقد أن هذا الموسم سيكون الأفضل لرافينيا، لكن الجناح البرازيلي يواجه صعوبة في العثور على مكان في التشكيلة الأساسية لبرشلونة.
وكما كان متوقعًا، بدأ رافينيا أساسيًا أمام خيتافي في الجولة الأولى من الليغا لكن البطاقة الحمراء أجبرته على التغيب عن المباراتين التاليتين مما أدى إلى تفويت الفرصة الأولى التي منحها تشافي له، رأى رافينيا كيف تولى لامين يامال أو فيران توريس اللعب في مكانه.
وكان على رافينيا الانتظار حتى الجولة السابعة أمام ريال مايوركا ليبدأ المحاولة الثانية ولكن، مرة أخرى، عبر الحظ السيئ طريقه.
وأمام ريال مايوركا لعب رافينيا 90 دقيقة جيدة وسجل هدفًا، ما سمح له بالبقاء في التشكيلة الأساسية لكن في الجولة الثامنة أمام إشبيلية تعرض للإصابة بعد نصف ساعة من بداية اللعب.
وأوضحت "ماركا" أن تشافي أصبح يثق في رافينيا مرة أخرى بعدما لعب في التشكيلة الأساسية مرتين على التوالي لأول مرة هذا الموسم بمشاركته أمام بورتو وأتلتيكو مدريد.
وأمام بورتو لعب رافينيا جميع دقائق المباراة حيث كان نشطًا ومفعمًا بالحيوية وأمام أتلتيكو مدريد كان الجناح البرازيلي مصدر خطورة برشلونة وصنع هدف المباراة الوحيد الذي سجله البرتغالي جواو فيليكس.
وبحسب الصحيفة، فإن أداء رافينيا ترك شعورًا جيدًا حيث يشير كل شيء إلى أن تشافي يمكن أن يبقيه في التشكيلة الأساسية أمام جيرونا.
وفي حال مشاركة رافينيا أساسيًا أمام جيرونا فإنه ستكون المرة الأولى هذا الموسم التي يشارك فيها اللاعب في التشكيلة الأساسية في 3 مرات متتالية.
وقبل مشاركته أساسيًا أمام بورتو كان رافينيا قد شارك أساسيًا في مباراة واحدة فقط من المباريات الست الأخيرة.
وأدت الإصابات والطرد والرحلات الطويلة مع منتخب بلاده إلى إضعاف البرازيلي في الأشهر الأربعة الأولى من المنافسة، لكن لاعب برشلونة يفكر في إقناع تشافي والبقاء في التشكيلة الأساسيًة.