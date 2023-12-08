هل ينجح رافينيا بالعودة للتشكيلة الأساسية في برشلونة؟

قالت صحيفة "ماركا" إن البرازيلي رافينيا يمر بموسم لم يثبت فيه نفسه بعد في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، لكن يبدو أن الأمور قد تغيرت أخيرًا.

ويحاول رافينيا للمرة الثالثة أن يُظهر لتشافي أن لديه مكانًا في التشكيلة الأساسية، وفي المباراتين الأخيرتين كان له دور قيادي، وأمام جيرونا يمكنه أن يجمع 3 مباريات في التشكيلة الأساسية هذا الموسم للمرة الأولى.

وبعد رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي في السوق الصيفي الماضي كان يعتقد أن هذا الموسم سيكون الأفضل لرافينيا، لكن الجناح البرازيلي يواجه صعوبة في العثور على مكان في التشكيلة الأساسية لبرشلونة.