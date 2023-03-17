الفيفا يمنع الأهلي السعودي من القيد لفترتين متتاليتين
تلقى النادي الأهلي السعودي صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب القضايا الكثيرة التي تم رفعها ضد النادي خلال السنوات الماضية.
وكشفت فضائية " ssc" أن النادي الأهلي يواجه خطر الإيقاف والمنع من القيد من قبل الفيفا، بعد القضايا والمخالفات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرة.
وارتبط اسم الأهلي بالعديد من القضايا المرفوعة من لاعبين سابقين على "الراقي" للمطالبة بمستحقاتهم، فالأهلي في آخر سنتين لديه 4 قضايا بإنهاء عقود لأسباب غير مشروعة.
وأشارت الشبكة الرياضية السعودية إلى أن النادي الأهلي يعاني من وقف القيد لفترتين متتاليتين على خلفية القضايا والمخالفات المتعلقة بالنادي.
وأصبح قرار الإيقاف من القيد نافذًا حتى إذا تم سداد كافة القضايا.
وهبط النادي الأهلي للدرجة الثانية في الموسم الماضي ويستعد للعودة مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في دوري يلو برصيد 52 نقطة خلف المتصدر الحزم برصيد 53 نقطة.