الفيفا يمنع الأهلي السعودي من القيد لفترتين متتاليتين

وكشفت فضائية " ssc" أن النادي الأهلي يواجه خطر الإيقاف والمنع من القيد من قبل الفيفا، بعد القضايا والمخالفات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وارتبط اسم الأهلي بالعديد من القضايا المرفوعة من لاعبين سابقين على "الراقي" للمطالبة بمستحقاتهم، فالأهلي في آخر سنتين لديه 4 قضايا بإنهاء عقود لأسباب غير مشروعة.

وأشارت الشبكة الرياضية السعودية إلى أن النادي الأهلي يعاني من وقف القيد لفترتين متتاليتين على خلفية القضايا والمخالفات المتعلقة بالنادي.

وأصبح قرار الإيقاف من القيد نافذًا حتى إذا تم سداد كافة القضايا.