برشلونة يراقب "جوهرة" مغربية جديدة

تتابع إدارة نادي برشلونة الإسباني لاعباً مغربياً واعداً تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة للحصول على خدمات أبرز اللاعبين الموهوبين صغار السن في ظل خطة النادي لبناء فريق قوي يسيطر على الألقاب مستقبلاً في كرة القدم.

أخبار ذات علاقة بينها النصر والهلال.. 7 أندية تهدد برشلونة بخطف لامين يامال

ولجأ الفريق الكتالوني إلى تصعيد عدد كبير من المواهب الصاعدة من فريق الشباب بالنادي وهو ما أسهم في إعادة بناء برشلونة وتحقيق الألقاب في الموسم.

ولمع نجم أكثر من لاعب صاعد على رأسهم لامين يامال صاحب الأصول المغربية بجانب بابلو غافي وباو كوبارسي وبيدري.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة تستهدف التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الله وزان الذي لفت أنظار كشافي الفريق الكتالوني في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً.

ويلعب وزان في خط الوسط وينشط في صفوف فريقي الناشئين والشباب بنادي أياكس الهولندي، كما أنه يملك الجنسية الهولندية بخلاف المغربية.

ونال وزان اهتماماً من عدة أندية أوروبية كبرى للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

ويسعى برشلونة لحسم صفقة وزان لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب الواعد سيخوض منافسات كأس العالم تحت 17 عاماً في تشيلي وقد ينتقل إلى أحد المنافسين حال تألقه.