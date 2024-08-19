ظهر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المصري، وتحدث لأول مرة بعد حبسه، حيث أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي تعاطي المخدرات والقتل الخطأ، وذلك أمام محكمة جنايات مطروح.

وقالت النيابة في بيان رسمي يوم الخميس الماضي إنها اتخذت القرار بعدما "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق وحدثت وفاته".

وعقدت محكمة جنايات مطروح اليوم الاثنين، أولى جلسات اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في واقعة تعاطي مواد مخدرة، وأيضا التسبب في وفاة مواطن عقب دهسه بسيارته.

وعُقدت المحاكمة بحضور اللاعب الذي ظهر لأول مرة منذ الحادثة وهو في قفص الاتهام.

ووجه القاضي سؤالاً إلى أحمد فتوح عن تعاطيه المخدرات، لينكر اللاعب هذا الاتهام.

كما أكد فتوح في دفاعه أنه لم يتعمد قتل المتوفى، ولم يقصد التسبب في وفاته.

وقررت محكمة جنايات مطروح تأجيل جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب فريق نادي الزمالك إلى يوم 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه.