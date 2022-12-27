رودي غارسيا يعلق على أنباء اقتراب كريستيانو رونالدو من نادي النصر
علق المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي على إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال غارسيا بعد تعادل النصر مع الهلال في الدوري السعودي: "فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ في 1 يناير وحينها سنرى".
وأضاف مازحًا: "عندما كنت في الدوحة حاولت التعاقد مع ليونيل ميسي".
ومنذ أيام يتردد أن النصر يقترب من التعاقد مع رونالدو الذي لا يرتبط بأي فريق حاليًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
الفحص الطبي
وكانت شبكة "cbssports" قد ذكرت أن النصر قرر إجراء فحص طبي لرونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع النجم البرتغالي.
وأضافت أن النصر الأوفر حظًا للحصول على توقيع رونالدو، وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل رونالدو فشل في العثور على المزيد من الأندية في أوروبا للاعب البالغ من العمر 37 عامًا.
وأكدت الشبكة أن هناك تفاؤلًا كبيرًا في النصر بشأن ضم رونالدو لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، وبسبب هذه الثقة هو حجز النصر أماكن إقامة لرونالدو ومستشاريه، ويأمل العالمي في إتمام الصفقة في الوقت المناسب لفتح نافذة الانتقالات في يناير.
وبحسب "cbssports" فإن الشروط العامة لعقد رونالدو مع النصر قد تم الاتفاق عليها بالفعل والأمر متروك له فيما إذا كان يرغب في إنهاء الإجراءات الشكلية للانتقال.
وذكرت أن رونالدو سيحصل على راتب يزيد عن مليون دولار في الأسبوع الواحد، كما يمكن لرونالدو أن يكسب الكثير من خلال صفقات حقوق الصور في السعودية.