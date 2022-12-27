رودي غارسيا يعلق على أنباء اقتراب كريستيانو رونالدو من نادي النصر

ومنذ أيام يتردد أن النصر يقترب من التعاقد مع رونالدو الذي لا يرتبط بأي فريق حاليًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

الفحص الطبي

وكانت شبكة "cbssports" قد ذكرت أن النصر قرر إجراء فحص طبي لرونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع النجم البرتغالي.

وأضافت أن النصر الأوفر حظًا للحصول على توقيع رونالدو، وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل رونالدو فشل في العثور على المزيد من الأندية في أوروبا للاعب البالغ من العمر 37 عامًا.