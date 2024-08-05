شهدت مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024 إصابة الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف واستبداله، بعد مرور 14 دقيقة من انطلاق المباراة.

وسقط الحكم الأوزبكي أرضًا بعدما فوجئ بلاعب منتخب إسبانيا يسقط في اتجاهه، ليشكو بعدها من آلام قوية في قدمه، ويضطر لمغادرة الملعب.

واستكمل الحكم الرابع السويدي جلين نيبيرغ المباراة كحكم ساحة على حساب الأوزبكي تانتاشيف.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم يضم أيضًا الثنائي الأوزبكي أندري تاسابينكو وتيمو جاينلين حاملي الراية، بجانب السويدي أندرياس سوديركيفست حكمًا للفيديو.

ويحلم منتخب المغرب بتحقيق أول ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم عبر تاريخه، بعدما تأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد للمرة الأولى.

وصعد أسود الأطلس بعد صدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن الأرجنتين، بعد الفوز على راقصي التانغو بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

وأطاح منتخب المغرب الأولمبي بمنافسه الأمريكي بنتيجة 4-0 في ربع النهائي بقيادة المدير الفني طارق السكتيوي.

وضمن العرب ميدالية في منافسات كرة القدم بتأهل منتخب مصر أيضًا إلى نصف النهائي على حساب باراغواي في ربع النهائي بركلات الترجيح.

ويحلم العرب بميدالية ذهبية للمرة الأولى في كرة القدم، بعد ضمان ميدالية في منافسات أولمبياد باريس 2024.