ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تصدر نادي بروسيا دورتموند الألماني، جدول ترتيب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، عقب هزيمة ريال مدريد من مضيفه ليل الفرنسي بهدف دون رد، وخسارة بايرن ميونخ أمام أستون فيلا بالنتيجة ذاتها.

وفاز ليفربول على بولونيا 0/2، وسقط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 0/4، فيما فاز يوفنتوس على لايبزيغ 2/3.

وبعد نتائج مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء، يتصدر بروسيا دورتموند الألماني الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، حققها من انتصارين متتاليين.

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ونجحت 7 أندية في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا، هي: دورتموند، وبريست، وبنفيكا، وباير ليفركوزن، وليفربول، وأستون فيلا، ثمَّ يوفنتوس.

كما فشلت 8 أندية في حصد أي نقطة في أول جولتين، وهي: لايبزغ، وجيرونا، وغراتس، وميلان، وسيرفينا زفيزدا، وسالزبورغ، براتيسلافا، وأخيرًا يونغ بويز.

ويتصدر دورتموند ترتيب دوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف، بعد تسجيل 10 أهداف واستقبال هدف وحيد، ويليه بريست، وبنفيكا، وليفربول، ثمَّ ليفركوزن.

وفيما يأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا كاملا: