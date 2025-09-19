أثارت تفاعلا رهيبا.. ما حقيقة دعوة تايلور سويفت المفاجئة إلى لامين يامال؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغبة المغنية الشهيرة الأمريكية تايلور سويفت في دعوة نجم برشلونة الإسباني لامين يامال للانضمام إلى حملة "نايكي سماش فيوتشر".

وتبلغ قيمة الحملة 50 مليون دولار، وتهدف للترويج إلى بفض منتجات التنس، وحسب الأنباء المتداولة فإن النجم ذا الأصول المغربية قد يشارك في الحملة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للمغنية تايلور سويفت عن نجم برشلونة جاء فيه : "لامين يامال رمزٌ للإرادة القوية: من صغره إلى بلوغه قمة أوروبا، ورغم الجدل الدائر، يحتاج إلى لحظة حاسمة ليتخلص من كل ذلك، تمامًا مثلي".

ولم تؤكد أي وسيلة إعلام رسمية خبر الدعوة أو تصريحات المغنية الشهيرة، مما يجعلها مجرد شائعات، ورغم ذلك أثارت الجدل وردود الفعل والإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن لامين يامال قد تم تصعيده للفريق الأول في نادي برشلونة بقرار من المدرب السابق تشافي هيرنانديز قبل 3 أعوام.

ولعب لامين يامال أساسياً وظهر بشكل رائع مع المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني الحالي لبرشلونة، وأصبح أحد أبرز اللاعبين في العالم وتم ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية في العام الحالي.