أصبحت الجزائرية كيليا نمور أول لاعبة جمباز أفريقية وعربية تفوز بميدالية أولمبية؛ عندما حصلت على الذهبية بأداء مذهل على العارضتين غير المتماثلتين في ألعاب باريس اليوم الأحد لتبهر الجماهير في قاعة بيرسي أرينا.

بعمرها الذي لم يتجاوز 17 عاما، خطفت نمور الأنظار بحركاتها المعقدة والصعبة، التي قدمتها بسرعة ودقة متناهية.

وقد تأثرت الجماهير بشدة، حيث ارتفعت الهتافات والصيحات تشجيعا لها.

وبمجرد أن أكملت نمور هبوطها على البساط، هتف المشجعون وقفزوا على أقدامهم، لتجهش بالبكاء. بأدائها المذهل مسجلة 15.700 نقطة، لتمنح نمور الجزائر أول ميدالية ذهبية لها في أولمبياد باريس.

فرنسا تخلت عنها بعد إصابتها.. من هي الجزائرية كيليا نمور؟

ولدت كيليا نمور عام 2006 في فرنسا، وبدأت ممارسة الجمباز في الرابعة من عمرها، ولعبت باسم فرنسا حتى عام 2021، حينما تعرضت لإصابة بالتهاب العظم والغضروف في ركبتيها.

وفي مارس 2022 أعطى جراحها الضوء الأخضر لعودتها واستئناف اللعب، ولكن اتحاد الجمباز الفرنسي اعترض على الأمر، ورفض عودتها.

وبعد تلك الأزمة قررت كيليا نمور تمثيل منتخب الجزائر، بعد أن حصلت على موافقة الاتحاد الدولي للجمباز.

واليوم في أولمبياد باريس، الجزائرية نمور تصنع التاريخ للعرب وأفريقيا بحصد ذهبية العارضتين بالجمباز.

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لا أجد كلمات للتعبير عن مشاعري

وقالت اللاعبة الشابة بعد فوزها بأول ميدالية ذهبية لها في مسابقة كبرى لشبكة "أوروسبور": "لا أستطيع تصديق حدوث ذلك. هذا كثير للغاية. لا أجد الكلمات للتعبير عن مشاعري".

وأضافت: "سعيدة للغاية بالتتويج بالميدالية الذهبية وإهدائها للشعب الجزائري. فخورة للغاية بما حققته. صحيح اللاعبة الصينية (تشو تشي يان) ضغطت علي بأداء قوي، لكن حافظت على هدوئي، وقدمت أداء جيدا. أتوجه بالشكر للجميع ولكل من ساندني هنا، أو على منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت نمور: "عندما رأيت نتيجتها (تشو) 15.500 نقطة، قلت لنفسي إنني بحاجة للقتال حقا. لقد ركزت بسرعة، وحصلت على أفضل نتيجة في حياتي، وكان الوقت مناسبا للحصول عليها".

اللجنة الأولمبية الجزائرية تصف نمور بـ"الأسطورة"

وأصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية بيانا وصفت فيه نمور بالأسطورة.

وجاء في البيان: "لقد أظهرت للعالم قوة وعزيمة الجزائر بفوزك الرائع. ميدالية ذهبية تزين رقبتك يا بطلتنا، ونتمنى لك المزيد من التألق".

وقال مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: "فرحة كبيرة للشعب الجزائري، لقد هنأها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الفور وإن شاء الله ربنا يوفقها فيما هو قادم".