ريال مدريد يخشى انهيار بيلينغهام
نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا، اليوم الخميس، عن تراجع الأرقام التهديفية للإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد.
وكان بيلينغهام أحد أفضل لاعبي ريال مدريد الموسم الحالي، بعد أن أنفق ريال مدريد 103 ملايين يورو للتعاقد معه الصيف الماضي من بروسيا دورتموند.
وبدأ بيلينغهام الموسم كالطلقة، وقاد الميرنغي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسجل 20 هدفا لريال مدريد هذا الموسم، وهو أمر غير معتاد في مسيرته.
لكنه في عام 2024 سجل بيلينغهام ثلاثة أهداف فقط، وتراجع بشكل كبير، كما قدم أداء مخيبا أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن بيلينغهام "انهار" في 2024، وأن صورته أمام مانشستر سيتي أوجدت بعض القلق في ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة، أن بيلينغهام محطم؛ لأنه لم يحصل على راحة، وبالتالي قد يدفع ريال مدريد ثمن ذلك، في نهاية الموسم الصعبة للغاية.
وقالت "سبورت" إن بيلينغهام "لم يعد يصنع فرقا، ولا يحدث فائضا رغم جودته".
ووضع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بيلينغهام في مركز المهاجم الوهمي تقريبًا حتى لا يضطر إلى التدخل كثيرًا في التمريرات الطويلة.
وسنحت للدولي الإنجليزي فرصة رائعة للتسجيل، لكنه أضاع التسديدة أمام المرمى.
وذكرت "سبورت" أن التدهور الجسدي الذي يعاني منه بيلينغهام يأتي جزء كبير منه من طريقته في فهم المباريات.
ويعد بيلينغهام أحد اللاعبين الذين يجرون أكبر عدد من الكيلومترات على أرض الملعب؛ لأنه يساعد زملاءه دائمًا في الجانب الدفاعي.
لكن المساهمة الدفاعية لبيلينغهام جعلته يفقد جودته في المناطق الهجومية، وبات أنشيلوتي يعرف ذلك.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه إذا لم يستعد بيلينغهام أفضل مستوى له، فإنه من غير المرجح أن يتمكن ريال مدريد من تحقيق نجاح كبير في غياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
وأضافت أنه من المرجح أن يجلس أنشيلوتي لاعبه بيلينغهام احتياطيا أمام ريال مايوركا، في الدوري الإسباني حيث سيعود فينيسيوس جونيور.
ويبدو أن فكرة أنشيلوتي هي أن يصل بيلينغهام بشكل جديد قدر الإمكان في مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.
وكان على بيلينغهام أن يلعب الدقائق التسعين أمام مانشستر سيتي، بسبب ظروف المباراة؛ إذ تم استبدال رودريغو بعد مجهوداته على الجناح الأيسر، وانتهى الأمر بفينيسيوس بطلب التغيير بسبب مشاكل بدنية.