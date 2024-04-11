ريال مدريد يخشى انهيار بيلينغهام

نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا، اليوم الخميس، عن تراجع الأرقام التهديفية للإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد.

وكان بيلينغهام أحد أفضل لاعبي ريال مدريد الموسم الحالي، بعد أن أنفق ريال مدريد 103 ملايين يورو للتعاقد معه الصيف الماضي من بروسيا دورتموند.

وبدأ بيلينغهام الموسم كالطلقة، وقاد الميرنغي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسجل 20 هدفا لريال مدريد هذا الموسم، وهو أمر غير معتاد في مسيرته.

لكنه في عام 2024 سجل بيلينغهام ثلاثة أهداف فقط، وتراجع بشكل كبير، كما قدم أداء مخيبا أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن بيلينغهام "انهار" في 2024، وأن صورته أمام مانشستر سيتي أوجدت بعض القلق في ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيلينغهام محطم؛ لأنه لم يحصل على راحة، وبالتالي قد يدفع ريال مدريد ثمن ذلك، في نهاية الموسم الصعبة للغاية.