قدم النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق، اعترافًا مثيرًا بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الناشط في إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ميكيل في تصريحات نقلتها شبكة "TALK SPORT" البريطانية إنه اتهم ميسي بسرقته في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا التي أقيمت عام 2005.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال الشباب وقتها بقيادة ميسي الذي تم تصعيده في تلك الفترة مع فريق برشلونة من قطاع الناشئين.

وأكد النجم النيجيري أنه كان غاضبًا بشدة بسبب تفوق ميسي وحصوله على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب، رغم أنه قدم بطولة كبيرة.

وأضاف "خسارة نيجيريا أمام الأرجنتين كلفتني خسارة جائزة أفضل لاعب أيضًا والتي كنت أستحقها".

وتابع "مع نهاية مراسم التتويج تحدث مع ميسي، وقلت له إنه سرقت الكرة الذهبية مني وأنا الأحق بها؛ لأنني أفضل منك".

وواصل "ميسي ابتسم وقال لي إنه لا علاقة له بالأمر فاللجنة المنظمة صاحبة الاختيار في نهاية الأمر".

وأشار إلى ميسي اقترب من غرفة ملابس نيجيريا، وعرض عليه الحصول على الكرة الذهبية بالفعل، ولكن ميكيل اعتذر عن تصرفه، وأكد أنه كان فقط في حالة غضب.