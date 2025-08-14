"طريد النصر السعودي" يقترب من أتلتيكو مدريد

دخل نادي أتلتيكو مدريد في مفاوضات قوية لضم أوتافيو، نجم النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروجه من قائمة الفريق تحت قيادة جورجي جيسوس.

وقام جيسوس باستبعاد أوتافيو من بعثة النصر التي سافرت إلى النمسا لإقامة معسكر تدريبي للموسم المقبل، ثم عاد وانضم إلى المعسكر الذي أقيم في البرتغال، لكن المدرب قرر في النهاية استبعاده من القائمة المسافرة لهونغ كونغ لخوض منافسات السوبر السعودي.

أخبار ذات علاقة قرار مفاجئ من النصر السعودي بشأن أوتافيو

أخبار ذات علاقة أوتافيو يصدم النصر السعودي بـ"شرط الرحيل"

وينتهي عقد أوتافيو مع النصر في 2026، لكن كل المؤشرات تشير إلى فسخ مبكر يمهد الطريق لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد مجانًا.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، فإن أتلتيكو مدريد يعمل على إنهاء هذه الصفقة في أقرب وقت مع انطلاق الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة بعد طرد أوتافيو.. النصر السعودي ينقض على لاعب خط وسط خارق

وأوضح التقرير: "إضافة أوتافيو ستعزز خيارات أتلتيكو الهجومية، حيث يمكنه المنافسة مع جوليانو سيموني على مركز صانع الألعاب الهجومي، أو الاندماج في نظام يضم ثلاثة لاعبين مبدعين خلف المهاجم الصريح".

وخلال فترة وجوده مع النادي السعودي، شارك أوتافيو في 84 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 74 تمريرة حاسمة، ما يبرز قدرته على صناعة اللعب والحسم في الثلث الأخير من الملعب.