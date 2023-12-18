فان دايك يسخر من أندريه أونانا بعد نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتحدى مانشستر يونايتد الغيابات التي ضربت صفوفه وتعادل مع مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول بدون أهداف، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقًا لشبكة (talk SPORT) فإن المدافع الهولندي فان دايك توجه عقب المباراة تجاه أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد وقال له بسخرية: "بسببك لعبنا مباراة لمدة نصف ساعة فقط".

وقالت الشبكة إن كلام فان دايك كان إشارة لتعمد الحارس الكاميروني إضاعة الوقت في المباراة.

واكتفى أونانا بالابتسامة فقط ردًا على كلام مدافع ليفربول معه.

ولم يعلق الحارس الكاميروني بأي كلمة وفقًا لشبكة (talk SPORT).