فان دايك يسخر من أندريه أونانا بعد نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
شهدت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، لقطة مثيرة بين الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الليفر، وأندريه أونانا حارس مرمى اليونايتد.
وتحدى مانشستر يونايتد الغيابات التي ضربت صفوفه وتعادل مع مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول بدون أهداف، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووفقًا لشبكة (talk SPORT) فإن المدافع الهولندي فان دايك توجه عقب المباراة تجاه أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد وقال له بسخرية: "بسببك لعبنا مباراة لمدة نصف ساعة فقط".
وقالت الشبكة إن كلام فان دايك كان إشارة لتعمد الحارس الكاميروني إضاعة الوقت في المباراة.
واكتفى أونانا بالابتسامة فقط ردًا على كلام مدافع ليفربول معه.
ولم يعلق الحارس الكاميروني بأي كلمة وفقًا لشبكة (talk SPORT).
وأهدر ليفربول فرصة استعادة الصدارة بعد تعادله بدون أهداف مع مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد لينهي سجله المثالي على أرضه هذا الموسم.
وابتعد فريق المدرب يورجن كلوب عن المركز الأول لحساب آرسنال في وقت سابق من اليوم وكان بإمكانه استعادة مكانه على القمة إذا فاز لكنه افتقر إلى خطورته المعتادة على المرمى.
وتمسك فريق يونايتد، الذي افتقد الثقة بعد أسبوع بائس، بنقطة التعادل الممل على الرغم من أنه سجل الآن مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات خاضها على أرض ليفربول.