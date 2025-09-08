بعمر 83 عاما.. زميل مارادونا يعود للملاعب

فجّر الحارس الإيطالي العجوز لامبرتو بورانغا مفاجأة مدوية بعدما أعلن عودته المفاجئة إلى الملاعب.

ويكمل بورانغا عامه الثالث والثمانين في شهر أكتوبر المقبل، وهو حارس سابق في الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بورانغا سيلعب مع فريق في دوري الدرجة السابعة في إيطاليا في مركز حراسة المرمى، في خطوة أثارت اهتماماً إعلامياً كبيراً.

ويحافظ بورانغا على لياقته البدنية بشكل مستمر، كما أنه يشارك في مسابقات ألعاب القوى لكبار السن في إيطاليا وهي اللعبة المفضلة لديه بعد كرة القدم.

وسبق أن حطم بورانغا رقماً قياسيًا عالميًا في الوثب الثلاثي في فئته عندما بلغ مسافة 10.75 متر عام 2012.

ويعمل بورانغا أيضًا طبيب قلب، ويحرص قبل عودته على إجراء فحوص طبية دقيقة، كما يتدرب حاليًا تحت إشراف مدرب حراس سابق في إنتر ميلان، ماركو بونايُوتي.

وسبق أن لعب بورانغا بجانب الراحل دييغو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي الإيطالي في تجربة تاريخية للأسطورة الراحل الذي قاد الفريق السماوي لتحقيق لقب الدوري.