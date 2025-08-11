مفاجأة.. مَن تحمّل صفقتي ثيو هيرنانديز وداروين نونيز في الهلال السعودي؟

دعم نادي الهلال السعودي صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي بجانب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويخوض الهلال حالياً معسكراً تدريبياً في ألمانيا تحضيراً للموسم المقبل بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي.

وشارك نونيز لأول مرة مع الهلال في مباراة آراو السويسري الودية التي أقيمت أمس الأحد وفاز بها الفريق الأزرق بسداسية دون رد، وسجل اللاعب الأوروغوياني هدفاً.

وفجّر الإعلامي حمد الصويلحي مفاجأة حول مصدر تمويل صفقتي انتقال هيرنانديز ونونيز إلى الهلال.

وقال الصويلحي عبر حسابه بمنصة إكس: "للعلم.. صفقتا الهلال بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز وداروين نونيز جاءتا بتكفل كامل من شركتي الهلال الربحية وغير الربحية، ولم تتكفل لجنة الاستقطابات بأي صفقة منها".

وكانت تقارير قد أشارت إلى تحمل لجنة الاستقطابات قيمة الصفقتين لدعم الهلال من جانب صندوق الاستثمار السعودي.

وكان الهلال قد اعتذر عن عدم خوض منافسات كأس السوبر السعودي التي تقام في هونغ كونغ خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بسبب تعارض مواعيدها مع فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.