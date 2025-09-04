بث مباشر لمباراة السعودية ومقدونيا الشمالية الودية

يخوض المنتخب السعودي، مساء اليوم الخميس، مواجهة مرتقبة ضد مقدونيا الشمالية الودية على هامش معسكر الأخضر المقام، حالياً، في التشيك.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 ضد العراق وإندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان المنتخب السعودي، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قد احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته بمرحلة تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.

ويتابع "إرم نيوز"، في السطور التالية، أحداث مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية الودية.

موعد المباراة

التشكيل الرسمي

بداية المباراة

الدقيقة 8: دفاع مقدونيا يبعد فرصة للسعودية من تمريرة طولية

الدقيقة 12: انطلاقة سريعة لمقدونيا أوقفها التسلل

الدقيقة 17: صالح ينطلق يميناً ولكن دون فاعلية

الدقيقة 18: مطالب بضربة جزاء للسعودية

الدقيقة 20: حارس مقدونيا يمسك بتسديدة فراس البريكان في منطقة الجزاء

الدقيقة 31: فرصة محققة للسعودية بعد انطلاقة سريعة من العبود أبعدها الدفاع

الدقيقة 38: محاولة قريبة لمقدونيا أبعدها الدفاع السعودي

الدقيقة 40: منتخب مقدونيا يتقدم على حساب السعودية

الدقيقة 45: فراس البريكان يدرك هدف التعادل للسعودية

نهاية الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1

بداية الشوط الثاني