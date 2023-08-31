اليويفا: لن نطبق قواعد الوقت بدل الضائع "السخيفة"

وتابع: "أتحدث من واقع خبرتي خاصة كلاعب وسط، عندما تلعب 60 أو 65 دقيقة تشعر بالتعب، وفي آخر نصف ساعة يأتي شخص ما ليضيف 15 دقيقة أخرى".

وأتم: "كيف ننتقد غالبا جدول المباريات المزدحم.. لا نستمع إلى اللاعبين والمدربين، هذا جنوني ومبالغ فيه لذا لن ننساق وراء ذلك، تعليمات اليويفا مختلفة".

ودعم روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام باليويفا موقف بوبان، وقال إن الاتحاد يعمل منذ خمس سنوات على زيادة وقت اللعب في مسابقاته.

وأوضح: "هناك شيء أهم من دقة الوقت بدل الضائع، لماذا يحب الجميع دوري أبطال أوروبا بشدة؟ بسبب الندية والمتعة، لا يتوقف اللاعبون".