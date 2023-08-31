اليويفا: لن نطبق قواعد الوقت بدل الضائع "السخيفة"
وصف زفونيمير بوبان مدير كرة القدم بالاتحاد الأوروبي (اليويفا) القواعد الجديدة للوقت بدل الضائع المطبقة هذا الموسم لتجنب إهدار الوقت بأنها "سخيفة" وأكد أنها لن تستخدم في المسابقات الأوروبية.
وأبلغ بوبان لاعب وسط ميلان وكرواتيا السابق الصحفيين في موناكو: "إنها قواعد سخيفة بالتأكيد".
وأضاف: "بالنسبة لسلامة اللاعبين فهذا يشكل مأساة صغيرة أو كبيرة لأننا نضيف 12 أو 13 أو 14 دقيقة غالبا للمباراة".
وتابع: "أتحدث من واقع خبرتي خاصة كلاعب وسط، عندما تلعب 60 أو 65 دقيقة تشعر بالتعب، وفي آخر نصف ساعة يأتي شخص ما ليضيف 15 دقيقة أخرى".
وأتم: "كيف ننتقد غالبا جدول المباريات المزدحم.. لا نستمع إلى اللاعبين والمدربين، هذا جنوني ومبالغ فيه لذا لن ننساق وراء ذلك، تعليمات اليويفا مختلفة".
ودعم روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام باليويفا موقف بوبان، وقال إن الاتحاد يعمل منذ خمس سنوات على زيادة وقت اللعب في مسابقاته.
وأوضح: "هناك شيء أهم من دقة الوقت بدل الضائع، لماذا يحب الجميع دوري أبطال أوروبا بشدة؟ بسبب الندية والمتعة، لا يتوقف اللاعبون".
وأكد: "نطالب حكامنا بالإسراع في استئناف اللعب بدلا من التركيز في الوقت بدل الضائع".
وبعد تطبيقها في كأس العالم للرجال والسيدات قالت لجنة الحكام الإنجليزية في يوليو الماضي إن الحكام سيضيفون الوقت المهدر في الاحتفالات بالأهداف والتبديلات والإصابات بشكل دقيق.
وكان الهدف زيادة عدد دقائق اللعب بالكرة، وبات من المعتاد أن تمتد المباريات حاليا لأكثر من 100 دقيقة في الوقت الإجمالي.
وانتقد كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي ورافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) القواعد الجديدة بداعي أنها تزيد الحمل البدني على اللاعبين في جدول متكدس بالمباريات بالفعل.