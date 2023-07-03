لابورتا: تفهمنا رغبة ميسي.. وما زلنا مدينين له بمستحقات متأخرة

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات التي أجراها مع خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة إعادته للبلوغرانا، عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "لا فانغارديا"، يوم الاثنين "اتفقنا مع رابطة الليغا بأننا سنخصص جزءًا من مواردنا لميسي، أعددنا ذلك ضمن خطة الجدوى الاقتصادية التي قدمناها لهم، وأخبرنا والده خورخي بهذا الأمر، لكنه قال لي إن ليو قضى عامًا صعبًا في باريس، وإنه يريد مكانًا فيه الضغط أقل، ولو واصل معنا سيستمر الضغط عليه فتفهمت قراره".

وتابع لابورتا "سنكرم ميسي في إطار الذكرى الـ125 لتأسيس النادي في إعادة افتتاح ملعب (كامب نو)، سيكون الأمر مثاليًّا".