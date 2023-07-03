لابورتا: تفهمنا رغبة ميسي.. وما زلنا مدينين له بمستحقات متأخرة
كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات التي أجراها مع خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة إعادته للبلوغرانا، عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "لا فانغارديا"، يوم الاثنين "اتفقنا مع رابطة الليغا بأننا سنخصص جزءًا من مواردنا لميسي، أعددنا ذلك ضمن خطة الجدوى الاقتصادية التي قدمناها لهم، وأخبرنا والده خورخي بهذا الأمر، لكنه قال لي إن ليو قضى عامًا صعبًا في باريس، وإنه يريد مكانًا فيه الضغط أقل، ولو واصل معنا سيستمر الضغط عليه فتفهمت قراره".
وتابع لابورتا "سنكرم ميسي في إطار الذكرى الـ125 لتأسيس النادي في إعادة افتتاح ملعب (كامب نو)، سيكون الأمر مثاليًّا".
وكشف لابورتا أن النادي الإسباني ما زال مَدينًا لميسي بمستحقات مالية متأخرة، موضحًا: "نحن مدينون لميسي حتى عام 2025، لأنه أرجأ الحصول على راتبه في ظل المجلس السابق".
يذكر أن برشلونة سيخوض المباريات التي ستكون على أرضه خلال الموسم المقبل في ملعب "مونتغويك"، والذي يتسع لـ55 ألف مقعدا.
وكان ميسي قد صرح عقب اتخاذ قرار الانتقال لإنتر ميامي، قائلا: "أردت أن أعود لبرشلونة، كان لدي هذا الحلم. لكن بعد ما حدث قبل عامين، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة أخرى، أن أترك مستقبلي في يد غيري، لقد حلمت بالعودة لبرشلونة، لكنني لم أثق بهذه الخطوة، بعد قصة رحيلي في 2021".
وقال لابورتا في حواره عن الوضع المالي للنادي: "عندما وصلنا إلى النادي، كان الوضع حرجاً، لكن تحركنا، وأنقذنا النادي من الإفلاس. الآن، النادي أفضل رياضياً ومالياً ومؤسسياً".
وعن تلقي كيسيه، لاعب الفريق، عروضا للرحيل، أوضح لابورتا: "لم تصل إلينا أي عروض رسمية حتى الآن، لكن إذا أراد المغادرة، فسنحترم قراره، وإذا بقي، يمكن أن يكون مفيدًا لنا".
وعن رغبة تشافي هيرنانديز في ضم لاعب محور سوبر، أوضح لابورتا: "هو يفهم وضع النادي، نعلم جيدا أنه يريد تعزيز الفريق بصفقات مميزة، لكنه يعلم أن بعض الخيارات غير قابلة للتطبيق وسيكون خطأ التوقيع معهم، علينا أولاً النظر للاعبي لا ماسيا".