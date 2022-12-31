ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يقلب الطاولة ويخطف فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

قلب فريق ليفربول الطاولة على ليستر سيتي، وخطف الفوز 2-1، عن طريق النيران الصديقة للمدافع الدولي البلجيكي فاوت، بعدما أهدى ليفربول الفوز بتسجيله هدفي صاحب الأرض عن طريقه الخطأ.

وفي المباراة التي أقيمت بين ليفربول وليستر سيتي على ملعب آنفيلد في المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي، عانى ليفربول، لاسيما دفاعياً ما تسبب بتخلفه منذ الدقيقة الرابعة.

وجاء فايس ليلعب دور المنقذ بثنائية في شباكه منح بها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب فوزه الثاني توالياً بعد العودة من التوقف، وبالتالي إنهاء العام بأفضل طريقة.

وبانتصارهم الثامن للموسم والذي جاء بثمن بعد إصابة الأسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ثم هارفي إيليوت في أواخر اللقاء، رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس.

فيما تجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة بعد الهزيمة العاشرة هذا الموسم.