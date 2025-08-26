مفاجأة وهدّاف.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك أمام فاركو

اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بفوز مثير على حساب ضيفه فاركو بنتيجة 1-0، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام الدولي في القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إثر هذا الفوز إلى 10 نقاط بعدما حقق الانتصار الثالث في الدوري هذا الموسم.

وافتتح الفريق الأبيض موسمه بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية ثم تعادل مع "المقاولون العرب" دون أهداف على استاد القاهرة.

وفاز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة على استاد هيئة قناة السويس، ثم تغلب على فاركو بنتيجة 1-0 في ملعب السلام.

لاعب مبهر

فوز الزمالك جاء بهدف سجله الجناح الأنغولي شيكو بانزا المنضم، حديثاً، للفريق الأبيض قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي.

واستغل بانزا خطأ دفاعياً للاعب فاركو محمد حسين في منطقة جزاء فريقه، واستفاد الجناح الأنغولي من تمريرة زميله الفلسطيني عدي الدباغ ليحول الكرة في المرمى.

شيكو بانزا كان أكثر لاعب مبهر لجماهير الزمالك أمام فاركو، خاصة أن اللاعب الأنغولي تعرّض لانتقادات في المباراة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا بداعي ضعف مستواه، مع غضبه عند استبداله.

وقدم الجناح الأنغولي مستويات جيدة أمام فاركو، وسجل هدف الفوز وهز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع الزمالك.

وفاز شيكو بانزا بجائزة رجل المباراة، ولعب النجم الأنغولي 70 دقيقة لمس خلالها الكرة 56 مرة، وقدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 34، ووجه تسديدة على المرمى.

وفاز اللاعب الأنغولي بالصراعات الثنائية مرتين من أصل 8، وخسر الكرة 21 مرة.