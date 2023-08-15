الشارقة يتخطى باشوندارا ويتأهل لمواجهة تراكتور في ملحق دوري أبطال آسيا

نجح فريق الشارقة في تخطي عقبة منافسه باشوندارا بطل بنغلاديش بالفوز عليه بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة، تأهل الشارقة للقاء تراكتور سازي الإيراني، في الدور الإقصائي من دوري أبطال آسيا يوم 22 أغسطس الجاري.