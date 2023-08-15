الشارقة يتخطى باشوندارا ويتأهل لمواجهة تراكتور في ملحق دوري أبطال آسيا
نجح فريق الشارقة في تخطي عقبة منافسه باشوندارا بطل بنغلاديش بالفوز عليه بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.
بهذه النتيجة، تأهل الشارقة للقاء تراكتور سازي الإيراني، في الدور الإقصائي من دوري أبطال آسيا يوم 22 أغسطس الجاري.
ونجح الشارقة في إنهاء الشوط الأول لمصلحته، بالتسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عن طريق لوان بيريرا، بعد عرضية من بيانيتش.
وارتقى لوان بيريرا عاليا في الدقيقة 72، ليحول برأسه الكرة في شباك الضيوف، مسجلا هدفا ثانيا للشارقة، ومؤكدا تأهل الفريق إلى الدور التمهيدي الثاني.