رقم مرعب.. كم يبلغ راتب يايسله مع الأهلي السعودي؟

جدد النادي الأهلي السعودي عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله لموسم آخر بعد نجاحات لافتة حققها المدير الفني في الموسم الماضي.

وأعلن الأهلي، في بيان رسمي، تجديد عقد مدربه يايسله حتى صيف 2027 لاستكمال مشواره مع الفريق.

ونجح يايسله في قيادة الأهلي نحو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي بجانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

وكشف الإعلامي مشعل العتيبي عبر تصريحات تلفزيونية عن قيمة راتب يايسله بعد زيادة قيمته عقب تجديد عقده.

وأكد أن يايسله سيتقاضى راتباً يصل إلى 14 مليون يورو سنوياً مع الأهلي السعودي بعد تعديل عقده وتمديده لموسم آخر.

وأشار إلى أن هذا الراتب جاء بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الألماني والتتويج باللقب الآسيوي بجانب كأس السوبر السعودي.

ويبلغ ماتياس يايسله من العمر 37 عاماً، وعمل من قبل مدرباً مساعداً في فريق الشباب بنادي لايبزيغ الألماني، ثم مساعداً في فريق بروندبي الدنماركي قبل أن يقود عدة أندية مغمورة، ثم كانت تجربته المميزة مع رد بول سالزبورغ النمساوي في الفترة بين 2021 إلى 2023 قبل الرحيل للأهلي السعودي.