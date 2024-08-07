تعرَّض منتخب مصر لكرة اليد لصدمة قوية خلال مواجهة نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، في مباراة الدور ربع النهائي بمسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حاليًّا بباريس، بإصابة لاعبه المتألق يحيى خالد.

وخرج يحيى خالد مصابًا ليحل محله مهاب سعيد الذي تعرض هو الآخر للإصابة خلال الشوط الأول.

وكان المنتخب المصري الأفضل على مدار شوطين المباراة، لكنه أهدر تقدمه لينتهي اللقاء بالتعادل (25-25) لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفائز.

كان المنتخب المصري أنهى الدور الأول في المركز الثاني بمجموعته بعد فوزه على الأرجنتين وخسارة النرويج أمام الدنمارك، ما أهله لمواجهة إسبانيا.

بدأ منتخب مصر مشواره في الأولمبياد بفوز على المجر بنتيجة 35-32، ثم خسر أمام الدنمارك بنتيجة 30-27 في ثاني مواجهاته، وتعادل مع فرنسا صاحبة الأرض بنتيجة 26-26 في اللقاء الثالث، قبل أن يعود للانتصارات بفوزه على النرويج بنتيجة 26-25.