هناك أزمة واحدة.. غرينوود يوافق على اللعب للنصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن الأزمة التي تُعطل انضمام الإنجليزي ماسون غرينوود، لاعب مارسيليا، وزميل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، لصفوف النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان النصر استفسر مؤخراً عن ماسون غرينوود لتعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل جون دوران عن الفريق السعودي على سبيل الإعارة إلى فنربخشة التركي.

ووفقًا للتقارير، فإن رونالدو تولى بنفسه مهمة إقناع غرينوود بالقدوم إلى النصر، حيث أجرى اتصالات مباشرة باللاعب لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى "العالمي"، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم خط الهجوم بلاعب يملك قدرات تهديفية مميزة.

ووفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "غرينوود وافق على الصفقة فورًا، في ظل رغبته في اللعب مرة أخرى برفقة (الدون)، لكنها قد لا تتم في ظل محدودية ميزانية النصر، وعدم قدرته على تلبية الطلبات المادية للنادي الفرنسي".

وكانت التقارير ذكرت أن النصر سيحتاج إلى تقديم عرض يتجاوز 85 مليون جنيه إسترليني لإقناع مارسيليا ببيع غرينوود هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن ذلك يعود إلى احتفاظ مانشستر يونايتد بنسبة 50% حال بيع غرينوود إلى نادٍ آخر.

وكان غرينوود انضم إلى مارسيليا في يوليو 2024 مقابل 26.6 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من الاتهامات التي أضرت بمسيرته ولكنها أُسقطت لاحقًا، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الفرنسي بعد فترة إعارة ناجحة مع خيتافي في إسبانيا.

ونجح المهاجم الشاب في تسجيل 21 هدفًا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وواصل تألقه في التحضيرات الصيفية بتسجيل 6 أهداف في 5 مباريات ودية، كان آخرها أمام إشبيلية.

وأبرم النصر صفقة كبرى مؤخرًا، بالتعاقد مع صديق آخر لرونالدو، وهو البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، مقابل نحو 50 مليون يورو.