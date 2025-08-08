اللقطة التي لن ينساها جمهور برشلونة لإنييغو مارتينيز (فيديو)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اقترب المدافع الإسباني المخضرم إينيغو مارتينيز من الانضمام للنصر السعودي في صفقة انتقال حر من برشلونة لكون عقده يسمح له بالرحيل مجاناً حال توصله بعرض مغرٍ من أندية الدوري السعودي.

وغضبت جماهير برشلونة وبعض الإعلاميين المحسوبين على الفريق من رحيل المدافع واعتبرها الصحفي الإسباني فيكتور لوزانو نيييتو كارثة رياضية لكون الفريق الكاتالوني خسر مدافعاً قوياً، وركيزة أساسية، وقائداً في غرفة الملابس ودون مقابل .

وتداولت جماهير برشلونة فيديو لأحد تدخلات اللاعب في الدوري الإسباني الموسم الماضي وكانت ضد فريق ليغانيس في الجولة 31، حيث تمكن من الحصول على الكرة من المغربي منير الحدادي دون ارتكاب خطأ وفي الدقائق الأخيرة.

وتفاعل المدافع المخضرم بعد تصديه لمحاولة المهاجم المغربي الخطيرة والذي كان في مقابل المرمى، ويستعد للتسديد بقوة وكأنه سجل هدفاً.

وكان برشلونة يعاني في اللقاء بعد تقدمه بهدف لصفر بهدف ضد مرماه لخوسي سانز كولميرو في الدقيقة 48 ودافع بقوة للحفاظ على الفوز، وعدم تضييع النقاط، والحفاظ على الصدارة والفارق مع مطارده ريال مدريد الذي كان 4 نقاط .