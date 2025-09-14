كيف أعرض جدول الدوري؟.. شوبير يشن هجوما نادرا على لاعبي الأهلي (فيديو)

انتقد الإعلامي أحمد شوبير أداء لاعبي الأهلي بقوة عقب التعادل المخيب أمام إنبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد رفع رصيده إلى ست نقاط فقط في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، بعدما فقد تسع نقاط كاملة في أول خمس مباريات، في واحدة من أسوأ بداياته على الإطلاق.

وقال أحمد شوبير في تصريحاته عبر قناة الأهلي الرسمية: كنا نعتقد أن المشكلة في المدرب، رحل مارسيل كولر وجاء عماد النحاس وحقق نتائج جيدة، ثم تولى ريبيرو المسؤولية ورحل، فقلنا لنعد إلى النحاس ومعه وليد صلاح الدين، لكن رغم ذلك ما زالت الأمور معقدة.

وأضاف: أنا لا أحبذ المظلومية، لكن ما الذي يحدث؟ الأهلي أصبح هدفًا لكل الفرق. هناك كرة أبعدها الشناوي كانت أقرب لأن تُحتسب هدفًا، وفي مباراة سيراميكا وصل بنا الأمر إلى الخوف من مواجهة كهذه.

وتابع: الدوري ما زال طويلًا، لكنك إذا كنت جيدًا ستفوز وتحصد اللقب. لكن أين ترتيبنا الآن في جدول الدوري؟ ستجد أن من طالبوا بعودة عماد النحاس هم أنفسهم من يطالبون اليوم برحيله والتعاقد مع مدرب أجنبي.

وواصل شوبير: الإدارة وفرت كل شيء، من صفقات ورواتب ودعم كامل. إذًا أين تكمن المشكلة؟ الحقيقة أن الخلل في اللاعبين الذين لا يقومون بدورهم. وإذا كان الحديث عن الكابتن محمود الخطيب، فلو كنتم تحبونه فعلًا لدعمتموه بانتصاراتكم.

وأضاف شوبير قائلًا: لست قادرًا حتى على عرض جدول الدوري العام، فالمركز الذي يحتله الأهلي حاليًا لا يليق بتاريخه العريق ولا بمكانته الكبيرة.

واختتم قائلاً: أعلم أن هناك حديثًا عن التحكيم، لكنني بصراحة لا أرى روح الأهلي المعهودة داخل الملعب. معظم اللاعبين ظهروا بلا طاقة، رغم أن وسام أبو علي كان مؤثرًا. وعلى الرغم من كفاءة شريف وجراديشار وبقية العناصر، لا مانع من النظر إلى فرق الشباب والناشئين، فقد نجد بينهم الموهبة والروح التي تعيد للأهلي هيبته.