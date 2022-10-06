برشلونة: أبواب النادي "مُشرّعة" أمام ميسي

أكد نائب الرئيس المالي في نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إدوارد روميو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر كاتالونيا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021 بعد مسيرة استمرت 20 عاماً "هو إضافة لبرشلونة والأبواب مشرّعة أمامه" للعودة.

وقال روميو عندما سُئل عن إمكانية عودة أفضل لاعب في العالم سبع مرات خلال عرض ميزانية 2022-2023 وإغلاق السنة السابقة: قيل ذلك مرات عديدة، قال ذلك الرئيس (جوان لابورتا)، وقلت ذلك بنفسي، ليو ميسي هو إضافة لبرشلونة وأبواب النادي مشرّعة أمامه.

ورداً على سؤال عما إذا كانت عودة ابن الـ 35 عاماً ممكنة من الناحية المالية لبرشلونة، أجاب بابتسامة: نعرف كيف نصنع المعجزات:

وأردف: إنها مسألة تتعلق بالإدارة الرياضية وإذا قررت الإدارة الرياضية ذلك، سنعمل من أجل هذا الهدف.

وكان الرئيس لابورتا ألمح في 29 يوليو إلى أن برشلونة لن يتخلى عن فكرة رؤية ميسي يرتدي قميص النادي مرة أخرى في المستقبل، مشيراً إلى أنّ وقت ميسي في برشلونة لم ينتهِ بالطريقة التي أردناها جميعاً، انتهى به الأمر إلى أن يكون مشروطاً لأسباب اقتصادية.

وتابع: أعتقد أن برشلونة مدين من الناحية الأخلاقية تجاه ليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة مع التصفيق له في جميع الملاعب وأينما ذهب"، موضحاً أن كلامه هو مجرد "تمنيات، لا يوجد أي شيء مكتوب".

وجاءت دعوة لابورتا لعودة "البرغوث" الصغير عقب ذكر بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن المدرب الحالي ولاعب الوسط السابق لبرشلونة تشافي هرنانديز طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني المرتبط بعقد مع نادي العاصمة الباريسية حتّى يونيو 2023.

وبعد موسم أوّل (2020-2021) متواضع لميسي في باريس حيث اكتفى بتسجيل 11 هدفاً في 34 مباراة، نفض الأرجنتيني غبار رحيله عن كاتالونيا مع بداية الموسم الحالي (2023-2022) بتسجيله 8 أهداف، آخرها أمام بنفيكا البرتغالي في مباراة التعادل 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وتمريره 8 كرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات.